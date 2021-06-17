08:51  17 июня
В Украине за сутки обнаружили 1188 новых больных COVID-19
08:26  17 июня
В центрах массовой вакцинации Киева, Днепра и Одессы изменился график работы
08:09  17 июня
На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 10:23 849

На Буковине пограничники задержали самолет с контрабандными сигаретами

17 июня 2021, 10:23 849
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook Сергея Осачука
Читайте також
українською мовою

Черновицкие пограничники помешали открытию нового авиационного сообщения из Бердичева в Румынию с целью противоправного перемещения сигарет в ЕС

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Задержанный самолет с пилотом и пособниками переправлял сигареты в больших объемах через границу в с. Гвоздовцы, - написал председатель ОГА.

Он добавил, что контрабанда табачных изделий через государственную границу и попытки переправки нелегальных мигрантов остаются ежедневными вызовами для защитников границы Украины.

Осачук призвал все правоохранительные органы к слаженному взаимодействию по прекращению такой деятельности.

Для всех людей с честными намерениями построим комфортные КПП для плодотворного сотрудничества с ЕС, - добавил он.

Как сообщалось, 14 июня на Буковине вместе с мороженой вишней в ЕС везли контрафактных сигарет на 10 млн грн. СБУ предотвратила незаконное перемещение в ЕС контрафактных сигарет.

контрабанда Буковина пограничники сигареты самолет

СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды под видом "гуманитарки"
16 июня 2021, 13:19
На Волынской таможне заблокировали контрабанду сигарет на 600 тыс. долл
16 июня 2021, 12:02
На Волыни разоблачили масштабную схему нелегальных перевозок людей через госграницу
12 июня 2021, 17:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram