На Буковине пограничники задержали самолет с контрабандными сигаретами

Фото: Facebook Сергея Осачука

Черновицкие пограничники помешали открытию нового авиационного сообщения из Бердичева в Румынию с целью противоправного перемещения сигарет в ЕС

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Задержанный самолет с пилотом и пособниками переправлял сигареты в больших объемах через границу в с. Гвоздовцы, - написал председатель ОГА.

Он добавил, что контрабанда табачных изделий через государственную границу и попытки переправки нелегальных мигрантов остаются ежедневными вызовами для защитников границы Украины.

Осачук призвал все правоохранительные органы к слаженному взаимодействию по прекращению такой деятельности.

Для всех людей с честными намерениями построим комфортные КПП для плодотворного сотрудничества с ЕС, - добавил он.

Как сообщалось, 14 июня на Буковине вместе с мороженой вишней в ЕС везли контрафактных сигарет на 10 млн грн. СБУ предотвратила незаконное перемещение в ЕС контрафактных сигарет.