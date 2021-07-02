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02 июля 2021, 13:57 320

В Карпатах пограничники нашли почти 5 тыс. пачек контрабандных сигарет

02 июля 2021, 13:57 320
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dpsu.gov.ua
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Пограничники нашли 10 ящиков контрабандных сигарет, которые контрабандисты не успели перенести через границу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Предупредительные выстрелы правоохранителей Черновицкого отряда не останавливают буковинских "верблюдов", которые хотят легкой прибыли.

В первом случае незаконное перемещение партии сигарет через границу остановили бойцы отдела "Фальков". Во время патрулирования границы с Румынией, пограничный наряд в вечерних сумерках обнаружил группу неизвестных лиц, которые с пакетами поднимались в горы. При попытке их задержать, незнакомцы сбросили с себя ноши и побежали, несмотря на предупредительный огонь из автомата. На месте пограничники обнаружили три пакета (6 ящиков), наполненные безакцизными табачными изделиями. Всего правоохранители насчитали 3000 пачек сигарет.

Впоследствии, уже несколько большую партию контрабандного курева, удалось "поймать" на участке отдела "Селятино". С наступлением темноты наряд обнаружил "сигаретный караван" из нескольких неизвестных, которые тоже решили, что лучше избавиться товара, чем иметь проблемы с законом. Предупредительные выстрелы на контрабандистов также не подействовали. Как было установлено впоследствии, в Румынию "верблюды" пытались незаконно доставить почти 10 ящиков безакцизных сигарет, а это - 4800 пачек.

Напомним, Черновицкий горисполком на заседании проголосовал за новый тариф на теплоснабжение, который вырастет в среднем на 70%.

пограничники сигареты контрабанда

 
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