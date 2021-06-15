Со следующего года в Украине больше не будет "текущего среднего ремонта дорог" - "Укравтодор"

С 2022 года "Укравтодор" полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта, оставят лишь капитальный и текущий

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает RegioNews.

Как поясняют в ведомстве, в начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Таким образом, устанавливается лишь 2 вида ремонтов: капитальный и текущий. Те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.

Основную сеть дорог в Украине построили еще в 70-80-ых годах. Речь идет о 120 тысячах км дорог местного значения и около 47 тысяч км дорог государственного значения. Отсутствие ремонта десятилетиями привело к тому, что большинство сети является крайне изношенной.

С 2020 года "Укравтодор" усилил контроль за объектами текущего среднего ремонта.

В более 80% случаев по структуре работ он был приближен к уровню капитального ремонта. Впервые за годы независимости каждый проект текущего среднего ремонта проходит секцию 5 "Проектирование автомобильных дорог и мостов" Научно-технического совета ГП "ГосдорНИИ", - говорится в сообщении службы.

"Укравтодор" отмечает, что ранее согласование секции 5 научно-исследовательского института требовали лишь проекты строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Отмечается, что весной представители Инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST из разных областей провели обследование отремонтированных дорог государственного значения в ряде областей.

Специалисты обнаружили немало повреждений на объектах: трещины, колейность, первые выбоины - эти дефекты задокументировали представители CoST на дорогах территориального, регионального и даже национального значения.

Оказалось, что подавляющее большинство объектов, где обнаружены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предусматривалось ни укрепление дорожной основы, ни усиление несущей способности дороги в целом.

Практика текущего среднего ремонта себя исчерпала. В том числе и из-за того, что все дорожные проекты "большого строительства" с начала 2020 года максимально приближены к уровню капитального ремонта. Общественный контроль, взаимодействие власти и общественности является эффективным способом улучшения качества работ, - сообщает "Укравтодор".

Как сообщалось, в Украине с 1 июня ограничили движение грузовиков. С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28С.

Между тем 2 июня в Польше суд снова арестовал эксглаву "Укравтодора" Новака. Апелляционный суд в Варшаве издал постановление о повторном аресте бывшего главы "Укравтодора”, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Ранее, 21 мая назначен временный и. о. председателя "Укравтодора". Кабинет министров Украины после назначения Александра Кубракова министром инфраструктуры определился с временно исполняющим обязанности главы "Укравтодора", им стал Евгений Кузькин.