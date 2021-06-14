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14 июня 2021, 17:02 9

ДТП микроавтобуса с украинскими пассажирами в Румынии: двое погибших

14 июня 2021, 17:02 9
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Фото mukachevo.net
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Утром 14 июня в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, погибли двое граждан Украины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что в микроавтобусе находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы, которые направлялись из Украины в Чешскую Республику. ДТП произошло на трассе Дева-Недлак в Румынии.

Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров удовлетворительное, угрозы их жизни нет, - отметил он.

Представитель МИД проинформировал, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.

Николенко заверил, что украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и оказывают пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.

Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60.

Как сообщалось, 12 июня на Киевщине произошло ДТП с маршруткой: пять человек травмированы - в городе Ирпене ДТП с участием трех транспортных средств.

ДТП Румыния погибшие авария посольство

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