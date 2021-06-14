ДТП с украинцами в Польше: умер восьмой пассажир

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В Украине умер 60-летний мужчина, который ехал в автобусе "Познань-Херсон", что в марте в Подкарпатском воеводстве Польши попал в смертельное ДТП

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы получили информацию из Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - заявила Пентковская.

Отмечается, что покойным является 60-летний уроженец Херсонской области. Он в ДТП получил тяжелые травмы и сначала лечился в польском Пшемысле, а впоследствии его перевезли в Украину.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска " Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли пять человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на восемь лет.