В Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные

Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами

Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами

Фото: tvn24.pl

В ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве на юге Польши украинский пассажирский автобус попал в автокатастрофу. В результате погиб один человек, пятеро - госпитализированы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Telegram-канале.

Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы", - отмечает он.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет консульскую помощь пострадавшим.

Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для с'выяснения обстоятельств аварии, предоставляет консульскую помощь пострадавшим. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

В управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей Польши проинформировали, что автобус наехал на отбойник на конце съезда к пункту обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся.

Польское издание tvn24.pl обнародовало фото с места происшествия, сообщив, что авария произошла практически на том же месте, где в начале марта попал в ДТП автобус с украинцами.

Напомним, 6 марта примерно на том же месте, вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.