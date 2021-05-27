В Голосеевском районе столицы прорвало трубу, затопило дорогу
В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу
Как сообщила в Telegram патрульная полиция Киева, затопило дорогу, поэтому движение перекрыто, пишет RegioNews.
Сообщается, что прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.
"Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.
Известно, что поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.
Напомним, недавно в центре Киева, на улице Пушкинской, прорвало трубу, вследствие чего потоки хлынули через всю улицу.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда