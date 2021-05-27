08:54  27 мая
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
16:50  27 мая
В Украине запустили тест для чиновников на цифровую грамотность
17:52  27 мая
Сводка ООС: четыре обстрела из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
27 мая 2021, 13:50 724

В Голосеевском районе столицы прорвало трубу, затопило дорогу

27 мая 2021, 13:50 724
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполіція
Читайте також
українською мовою

В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу

Как сообщила в Telegram патрульная полиция Киева, затопило дорогу, поэтому движение перекрыто, пишет RegioNews.

Сообщается, что прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.

"Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные", - говорится в сообщении.

Известно, что поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

Напомним, недавно в центре Киева, на улице Пушкинской, прорвало трубу, вследствие чего потоки хлынули через всю улицу.

Киев вода аварія авария Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua