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27 мая 2021, 11:43 11

Суд закрыл дело против Тупицкого по конфликту интересов и ложь в декларации

27 мая 2021, 11:43 11
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Фото из открытых источников
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Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества уволенным председателем Конституционного суда Александром Тупицким

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Отмечается, что суд решил, что в действиях Тупицкого отсутствует правонарушение касательно недекларирования земли в Крыму.

Известно, что конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении его тоже шла проверка декларации.

Сам бывший глава КСУ отмечал, что выполнил требования закона по конфликту интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседании КС его отклонили.

Напомним, 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля. После этого Тупицкий еще несколько раз не являлся на суд.

Известно, что 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

суд Украина криминал дело Александр Тупицкий

 
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