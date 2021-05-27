Суд закрыл дело против Тупицкого по конфликту интересов и ложь в декларации

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Отмечается, что суд решил, что в действиях Тупицкого отсутствует правонарушение касательно недекларирования земли в Крыму.

Известно, что конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении его тоже шла проверка декларации.

Сам бывший глава КСУ отмечал, что выполнил требования закона по конфликту интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседании КС его отклонили.

Напомним, 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля. После этого Тупицкий еще несколько раз не являлся на суд.

Известно, что 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.