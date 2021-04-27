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27 апреля 2021, 17:17 5

В Волынской области прошли масштабные антитеррористические учения

27 апреля 2021, 17:17 5
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Они проводились в условиях, максимально приближенных к реальным
Они проводились в условиях, максимально приближенных к реальным
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На территории Волынской области прошли масштабные антитеррористические учения с участием Нацгвардии, Службы безопасности Украины, Нацполиции и пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, передает RegioNews.

Гвардейцы Западного территориального управления Национальной гвардии Украины приняли участие в антитеррористических учениях, организованных Службой безопасности Украины. Состоялись они на территории Ратнивского района Волынской области. Участие в учениях, кроме нацгвардийцев и представителей СБУ, приняли также подразделения Национальной полиции и пограничной службы", - говорится и сообщении.

В ведомстве рассказали, что во время учений отрабатывались совместные действия подразделений при охране границы и защите стратегически важных объектов.

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием вооружения и специальной техники.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Нацгвардия СБУ учения Волынская область Нацполиция

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