СБУ задержала членов банды, которые подделывали паспорта стран ЕС
На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась незаконной переправкой иностранцев и украинцев в страны Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, они изготавливали поддельные паспорта европейских государств, а также трудовые контракты в Евросоюзе.
Группировка действовала на протяжении последних 3-х лет. Ежемесячно "услугами" пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., стоимость "липового" трудового контракта от 600 до 800 американских долларов", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой в Киевской области задержали "на горячем" организатора схемы, который передал иностранцам два фальшивых паспорта одной из стран ЕС.
Во время обысков в Черкасской и Закарпатской областях СБУ нашла поддельные паспорта, трудовые контракты и деньги, полученные преступным путем.
Сейчас решается вопрос об объявлении еще 3-им участникам группировки подозрений в совершении преступления.
Напомним, "Откат" в 600 тысяч гривен: на Буковине СБУ разоблачила сделку должностных лиц на ремонте дорог.