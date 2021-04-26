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26 апреля 2021, 17:11 44

СБУ задержала членов банды, которые подделывали паспорта стран ЕС

26 апреля 2021, 17:11 44
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Правоохранители также провели обыски в Черкасской и Закарпатской областях
Правоохранители также провели обыски в Черкасской и Закарпатской областях
Фото: СБУ
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На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась незаконной переправкой иностранцев и украинцев в страны Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, они изготавливали поддельные паспорта европейских государств, а также трудовые контракты в Евросоюзе.

Группировка действовала на протяжении последних 3-х лет. Ежемесячно "услугами" пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., стоимость "липового" трудового контракта от 600 до 800 американских долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой в Киевской области задержали "на горячем" организатора схемы, который передал иностранцам два фальшивых паспорта одной из стран ЕС.

Во время обысков в Черкасской и Закарпатской областях СБУ нашла поддельные паспорта, трудовые контракты и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос об объявлении еще 3-им участникам группировки подозрений в совершении преступления.

Напомним, "Откат" в 600 тысяч гривен: на Буковине СБУ разоблачила сделку должностных лиц на ремонте дорог.

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