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13 апреля 2021, 17:33 466

СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией

13 апреля 2021, 17:33 466
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Они будут продолжаться до конца мая
Они будут продолжаться до конца мая
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины с 14 апреля начнет проводить антитеррористические учения в Харьковской области, особое внимание отведут пограничным районам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, со органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях, они оказывают полное содействие правоохранительным органам.

В спецслужбе отмечают, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - добавили в ведомстве.

Там также добавили, что антитеррористические тренировки пройдут в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека. Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

Напомним, на Полтавщине СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи": украли 100 тонн горючего.

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