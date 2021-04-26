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26 апреля 2021, 16:16 10

"Откат" в 600 тысяч гривен: на Буковине СБУ разоблачила сделку должностных лиц на ремонте дорог

26 апреля 2021, 16:16 10
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Одному из чиновников сообщено о подозрении
Одному из чиновников сообщено о подозрении
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области коррупционный механизм получения средств, выделенных на ремонт автотранспортных сообщений на территории региона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.

По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности причастны несколько должностных лиц одного из управлений облгосадминистрации, областной службы автодорог и представители аффилированной коммерческой структуры. Участники схемы требовали от подрядчика "откат" из перечисленных бюджетных денег за выполненный ремонт дорог.

Для "узаконивания" сделки ее организаторы заключили фиктивные соглашения и акты об оказании услуг с подконтрольной фирмой-посредником.

В рамках контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали банковский перевод злоумышленникам в размере 600 тыс. грн неправомерной выгоды.

Во время обысков по местам работы, регистрации дельцов, их постоянного проживания и временного пребывания, изъяты носители информации, средства связи и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

Одному из организаторов схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного Кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Черновицкой области Леся Федоренко.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению коррупции проводились совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

"Відкат" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила оборудку посадовців на ремонті доріг Служба безпеки України...

Posted by Управління СБ України в Чернівецькій області on Monday, April 26, 2021

Как сообщалось, 22 апреля в Черновицкой ОГА полиция проводила обыски. Речь идет о взятке за" содействие" в заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства.

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