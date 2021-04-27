В СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины

Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления

Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ не дали спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины. Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением.

Как передает RegioNews, об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры", - сообщили оперативники.

Установлено, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

По замыслу "кураторов", мужчина должен был прислать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления.

Заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать постоянную работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее тернопольский хакер обокрал финучреждения 11 стран мира - ему сообщено о подозрении.