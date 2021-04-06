В приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны
В южных приграничных районах Украины проводят сборы подразделений территориальной обороны. Они будут отрабатывать защиту государственной границы и охрану важных объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.
С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, относительно выполнения задач ТРО по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбы с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках добавили, что сборы проводят, чтобы нарастить способность территориальной обороны к выполнению определенных для них задач, а именно:
- охрана и защита административной границы с АР Крым;
- прикрытие десантно-доступных участков побережья;
- выполнение задач по контролю населенных пунктов;
- охрана органов государственной власти, усиление охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах;
- контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
- борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.
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