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06 апреля 2021, 10:36 1038

В приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны

06 апреля 2021, 10:36 1038
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Резервистов будут готовить к защите государственной границы
Резервистов будут готовить к защите государственной границы
Фото: из открытых источников
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В южных приграничных районах Украины проводят сборы подразделений территориальной обороны. Они будут отрабатывать защиту государственной границы и охрану важных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению, относительно выполнения задач ТРО по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбы с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что сборы проводят, чтобы нарастить способность территориальной обороны к выполнению определенных для них задач, а именно:

  • охрана и защита административной границы с АР Крым;
  • прикрытие десантно-доступных участков побережья;
  • выполнение задач по контролю населенных пунктов;
  • охрана органов государственной власти, усиление охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах;
  • контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
  • борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Напомним, ранее Зеленский впервые отреагировал на стягивание войск Россией на Донбасс и потери Украины.

Также в Кабмине оценили возможность начала полномасштабной войны с Россией.

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