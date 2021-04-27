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27 квітня 2021, 17:17 5

У Волинській області відбулися масштабні антитерористичні навчання

27 квітня 2021, 17:17 5
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Вони проводились в умовах, максимально наближених до реальних
Вони проводились в умовах, максимально наближених до реальних
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На території Волинської області пройшли масштабні антитерористичні навчання за участю Нацгвардії, Служби безпеки України, Нацполіції та прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України, передає RegioNews.

Гвардійці Західного територіального управління Національної гвардії України взяли участь в антитерористичних навчаннях, організованих Службою безпеки України. Відбулися вони на території Ратнівського району Волинської області. Участь у навчаннях, окрім нацгвардійців і представників СБУ, взяли також підрозділи Національної поліції та Держприкордонслужби”, - йдеться і повідомленні.

У відомстві розповіли, що під час навчань відпрацьовувались спільні дії підрозділів при охороні кордону та захисту стратегічно важливих об’єктів.

Навчання проводились в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням озброєння та спеціальної техніки.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

Нацгвардія СБУ учения Волинська область Нацполіція

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