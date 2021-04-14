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14 апреля 2021, 19:43 154

В Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения

14 апреля 2021, 19:43 154
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Мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным
Мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным
Фото: СБУ
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На территории Херсонской области Служба безопасности Украины проводит масштабные антитеррористические учения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что учения многоэтапные, в них принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной службы специального транспорта.

Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении.

Участники учений осуществляют совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах Херсонской области.

В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонщины. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен", - рассказали в СБУ.

Там отмечают, что антитеррористические учения проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Представители спецслужбы просят жителей региона отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

СБУ учения террористы Херсонская область спецназ тероборона

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