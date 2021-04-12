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12 апреля 2021, 17:01 14

На Прикарпатье полиция задержала банду фальшивомонетчиков

12 апреля 2021, 17:01 14
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Они подделывали купюры номиналом 500 гривен
Они подделывали купюры номиналом 500 гривен
Фото: Нацполиция
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В Ивано-Франковской области работники полиции задержали членов преступной группировки, которые занимались изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, группа лиц рассчиталась в магазине села Корша, что на Коломыйщине, фальшивыми банкнотами и скрылись на автомобиле с места преступления.

Владелец магазина вызвал полицию, оперативные работники и патрульные немедленно начали поиски.

Через 4 часа работники сектора реагирования патрульной полиции разыскали автомобиль "Лексус" в Коломые. В транспортном средстве находились 32-летняя женщина и 37-летний мужчина, жители Полтавской области", - говорится в сообщении.

Проведя обзор автомобиля, правоохранители обнаружили и изъяли банкноты в сумме около 300 тысяч гривен (купюрами по 500 гривен) с явными признаками подделки.

Фальшивые деньги отправленоы на проведение экспертного исследования. Злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также правоохранители занимаются поиском других членов группировки.

Теперь им сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, вывели в тень 80 млн: СБУ разоблачила на коррупционной схеме руководство "Сумыоблэнерго".

деньги Ивано-Франковск полиция задержание фальсификат

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