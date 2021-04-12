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12 апреля 2021, 15:31

В Одесской области разоблачили на взяточничестве начальника одного из отделений Минобороны

12 апреля 2021, 15:31
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Фото: Нацполиция
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Сегодня, 12 апреля, начальника одного из отделений территориального центра Министерства обороны задержали правоохранители сразу после получения 6 тысяч долларов в качестве второй части от оговоренной ранее суммы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что чиновник обещал призывнику решить вопрос в определении "комфортного" места прохождения службы - не направлять его на территорию ООС или выдать военный "белый билет".

Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником еще 500 долларов - первой части оговоренной суммы неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств - 6500 долларов", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновцах задержали на предложении взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

ООС призыв взятка полиция ВСУ

 
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