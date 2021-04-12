В Одесской области разоблачили на взяточничестве начальника одного из отделений Минобороны

Он наладил схему получения денег от людей за помощь в уходе от призыва в ВСУ

Он наладил схему получения денег от людей за помощь в уходе от призыва в ВСУ

Фото: Нацполиция

Сегодня, 12 апреля, начальника одного из отделений территориального центра Министерства обороны задержали правоохранители сразу после получения 6 тысяч долларов в качестве второй части от оговоренной ранее суммы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД. Установлено, что чиновник обещал призывнику решить вопрос в определении "комфортного" места прохождения службы - не направлять его на территорию ООС или выдать военный "белый билет". Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником еще 500 долларов - первой части оговоренной суммы неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств - 6500 долларов", - говорится в сообщении. Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Напомним, в Черновцах задержали на предложении взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

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