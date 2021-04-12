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12 апреля 2021, 15:21 32

Городской совет Ивано-Франковска требует провести перевыборы в округах № 87 и № 50

12 апреля 2021, 15:21 32
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Фото: blitz.if.ua
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Депутаты Ивано-Франковского городского совета направили обращение к президенту Украины, председателю Службы безопасности и Центральной избирательной комиссии с просьбой назначить повторное голосование в одномандатных избирательных округах № 50 и № 87.

Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания внеочередной 6-й сессии VIII созыва, передает RegioNews.

За такое решение проголосовали 32 депутата.

Ивано-Франковский городской совет обращается к Службе безопасности Украины с требованием расследовать массовые подкупы избирателей в ходе избирательной кампании и нарушение действующего законодательства Украины в день выборов, а также при установлении результатов промежуточных выборов в одномандатных избирательных округах № 50 и № 87", - зачитали депутаты текст обращения.

Также депутаты Ивано-Франковского городского совета призывают ЦИК признать результаты выборов на одномандатных избирательных округах № 50 и № 87 недействительными и назначить перевыборы народных депутатов.

Напомним, 6 апреля депутаты Ивано-Франковского облсовета требовали перевыборов в округе № 87.

Также сообщалось, что суд признал противоправным протокол ОИК №87 об итогах голосования.

Ивано-Франковск горсовет голосование перевыборы обращение

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