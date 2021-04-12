Городской совет Ивано-Франковска требует провести перевыборы в округах № 87 и № 50
Депутаты Ивано-Франковского городского совета направили обращение к президенту Украины, председателю Службы безопасности и Центральной избирательной комиссии с просьбой назначить повторное голосование в одномандатных избирательных округах № 50 и № 87.
Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания внеочередной 6-й сессии VIII созыва, передает RegioNews.
За такое решение проголосовали 32 депутата.
Ивано-Франковский городской совет обращается к Службе безопасности Украины с требованием расследовать массовые подкупы избирателей в ходе избирательной кампании и нарушение действующего законодательства Украины в день выборов, а также при установлении результатов промежуточных выборов в одномандатных избирательных округах № 50 и № 87", - зачитали депутаты текст обращения.
Также депутаты Ивано-Франковского городского совета призывают ЦИК признать результаты выборов на одномандатных избирательных округах № 50 и № 87 недействительными и назначить перевыборы народных депутатов.
Напомним, 6 апреля депутаты Ивано-Франковского облсовета требовали перевыборов в округе № 87.