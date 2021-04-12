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12 апреля 2021, 12:52 346

Вывели в тень 80 млн: СБУ разоблачила на коррупционной схеме руководство "Сумыоблэнерго"

12 апреля 2021, 12:52 346
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Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и для возврата незаконно растраченных средств
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО "Сумыоблэнерго". Топ-менеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и восстановление энергетической системы региона. Регламент работ было урегулировано соответствующими государственными документами контролирующих органов.

Установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено свыше 80 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыль компании более 195 миллионов гривен через подконтрольные коммерческие структуры.

В настоящее время СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента "компенсувались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.

Напомним, СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей. Среди злоумышленников - чиновники Одесского горсовета и областной прокуратуры.

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