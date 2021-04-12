На Прикарпатье мужчина устроил самоподжог
Он хотел наложить на себя руки
Он хотел наложить на себя руки
В селе в Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковской ОГА.
По предварительным данным, мужчина хотел наложить на себя руки.
"Потерпевший с диагнозом термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализирован в Городенковскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве под Офисом Зеленского себя поджег мужчина.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы