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12 апреля 2021, 15:59 579

На Прикарпатье мужчина устроил самоподжог

12 апреля 2021, 15:59 579
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Он хотел наложить на себя руки
Он хотел наложить на себя руки
Фото из открытых источников
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В селе в Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковской ОГА.

По предварительным данным, мужчина хотел наложить на себя руки.

"Потерпевший с диагнозом термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализирован в Городенковскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве под Офисом Зеленского себя поджег мужчина.

Украина Ивано-Франковск полиция Прикарпатье самоубийство

 
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