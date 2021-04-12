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12 квітня 2021, 17:01 14

На Прикарпатті поліція затримала банду фальшивомонетників

12 квітня 2021, 17:01 14
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Вони підробляли купюри номіналом 500 гривень
Вони підробляли купюри номіналом 500 гривень
Фото: Нацполіція
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В Івано-Франківській області працівники поліції затримали членів злочинного угруповання, які займалися виготовленням і збутом фальшивих грошей.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, група осіб розрахувалася у магазині села Коршів, що на Коломийщині, фальшивими банкнотами та втекли на автомобілі з місця злочину.

Власник магазину викликав поліцію, оперативні працівники та патрульні негайно розпочали пошуки.

Через чотири години працівники сектору реагування патрульної поліції розшукали автомобіль "Лексус" в Коломиї. В транспортному засобі знаходились 32-річна жінка та 37-річний чоловік, мешканці Полтавської області”, - йдеться в повідомленні.

Провівши огляд автівки, правоохоронці виявили і вилучили банкноти в сумі близько 300 тисяч гривень (купюрами по 500 гривень) з явними ознаками підроблення.

Фальшиві гроші відправлено на проведення експертного дослідження. Зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також правоохоронці займаються розшуком інших членів угруповання.

Наразі їм повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вивели у тінь 80 млн: СБУ викрила на корупційній схемі керівництво "Сумиобленерго".

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