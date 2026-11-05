Фото: полиция

ДТП произошло 5 ноября около 07:00 на автодороге "Западный обход города Львова" вблизи поселка Рудно во Львовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 52-летний львовянин, совершил наезд на жителя Львовского района.

От полученных травм 66-летний пешеход скончался на месте аварии.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 3 ноября в Тернопольской области во время обгона столкнулись два автомобиля. Погибли два человека, еще двое – травмированы.