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09 марта 2021, 17:45 7

С владельца танкера Delfi взыскали 2,7 миллиона компенсации за ликвидацию аварии

09 марта 2021, 17:45 7
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Попытки отбуксировать судно после аварии продолжались более полугода
Фото: из открытых источников
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В Одессе областной хозяйственный суд удовлетворил иск Администрации морских портов к владельцу танкера Delfi о взыскании компенсации за его поднятие и отбуксировку.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Судебного реестра, передает RegioNews.

Суд решил удовлетворить иск ГП "Администрация морских портов Украины" в лице Одесского филиала АМПУ о взыскании 2 млн 743 тыс. грн расходов, связанных с аварийным морским событием. Взыскать указанные средства с компании-судовладельца Mиscter Drake PS, зарегистрированной в Великобритании", - говорится в решении.

Владельца танкера Delfi также обязали уплатить 42 тыс. грн судебного сбора.

Заявления представителя компании о том, что капитан Одесского порта не предоставил судовладельцу достаточного времени для поднятия танкера и отбуксирования своими силами в порт Черноморск, принятые судом были.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

Утром 10 сентября танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин". Также сообщалось, что танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа.

суд Одесса иск Delfi штраф Танкер

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