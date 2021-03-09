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09 березня 2021, 17:45 6

Із власника танкера Delfi стягнули 2,7 мільйона компенсації за ліквідацію аварії

09 березня 2021, 17:45 6
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Фото: із відкритих джерел
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В Одесі обласний господарський суд задовольнив позов Адміністрації морських портів до власника танкера Delfi про стягнення компенсації за його підняття та відбуксирування.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Судового реєстру, передає RegioNews.

Суд вирішив задовольнити повністю позов ДП "Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії АМПУ про стягнення 2 млн 743 тис. грн витрат, пов`язаних з аварійною морською подією. Стягнути зазначені кошти з компанії-судновласника Mіscter Drake PS, зареєстрованої у Великій Британії", - йдеться у рішенні.

Власника танкера Delfi також зобов'язали сплатити 42 тис. грн судового збору.

Заяви представника компанії про те, що капітан Одеського порту не надав судновласнику достатньо часу для підняття танкера і відбуксирування своїми силами до порту Чорноморськ, прийняті судом не були.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханового через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

Вранці 10 вересня танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.

суд Одеса позов Delfi штраф Танкер

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