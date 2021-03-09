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09 марта 2021, 15:41 3

Выборы в Высший совет правосудия: пять кандидатов сняли свои кандидатуры

09 марта 2021, 15:41 3
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Теперь на четыре должности в ВСП претендуют 29 кандидатов
Теперь на четыре должности в ВСП претендуют 29 кандидатов
Фото: ukrinform.ua
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Пятеро кандидатов на избрание XVIII съездом судей Украины и Высшего совета правосудия сняли свои кандидатуры.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Так, о снятии своей кандидатуры объявила глава Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач.

"Когда я подавала заявление на то, что я буду участвовать в конкурсе, я собиралась касательно применить свой опыт в должности судьи, поскольку я 33 года работаю в суде, а в общей сложности в судебной системе более 40 лет. Однако как председатель Днепровского апелляционного суда я, во-первых, должна принять все зависящие от меня меры для того, чтобы должным образом работал вверенный мне коллектив", - сказала Деркач.

Она добавила, что на сегодня Днепровский апелляционный суд "входит в тройку мощных судов с очень большой нагрузкой".

Поскольку судебная система является независимой за счет надлежащей работы судов, я считаю необходимым как председатель суда сделать заявление, что я снимаю свою кандидатуру и думаю, что с пониманием делегаты и приглашенные отнесутся к такой моей позиции”, - сказала она.

Также председатель Совета судей Украины Богдан Монич сообщил о поступлении заявлений от нескольких кандидатов о снятии своей кандидатуры по избранию в Высший совет правосудия.

"К нам поступили еще ряд заявлений от кандидатов в Высший совет правосудия... Съезду судей от кандидата на должность члена Высшего совета правосудия Денисюк Татьяны Станиславовны заявление: снимаю свою кандидатуру с выборов кандидатов в члены Высшего совета правосудия", - сообщил Монич.

По его словам, аналогичные заявления поступили также от Виктора Данко, Андрея Рябишина и Елены Журавской.

Таким образом, сейчас на четыре должности в ВРП претендуют 29 кандидатов.

Напомним, в Киеве митинговали против съезда судей, которые хотят избрать новых членов в Высший совет правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины.

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