16:54  09 марта
Украина одобрила COVID-вакцину Sinovac китайского производства - Reuters
15:15  09 марта
Судьи, нардепы и министры: НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников
18:41  09 марта
На Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения - штаб
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 16:41 78

Суд по делу Шеремета: Антоненко удалось вывезти из суда в СИЗО

09 марта 2021, 16:41 78
Читайте також українською мовою
Автозак прорвался через толпу сторонников обвиняемого
Автозак прорвался через толпу сторонников обвиняемого
Фото RavlovskyNews
Читайте також
українською мовою

Столкновения с полицией под Шевченковским судом вспыхнули с новой силой, однако автозаку с Антоненко удалось прорваться мимо активистов.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, передает RegioNews.

Дорогу транспорту расчистили большие силы правоохранителей. Как сообщает наш журналист, кроме плотного сопротивления, активисты жгли файеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова. В результате попытка правоохранителей вывезти Антоненко оказалась успешной, - говорится в сообщении.

Следующее заседание суда состоится во вторник, 15 марта.

Как сообщалось, активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко. Судебное заседание по делу убийства Шеремета перенесли.

суд полиция протесты активисты Андрей Антоненко

Выборы в Высший совет правосудия: пять кандидатов сняли свои кандидатуры
09 марта 2021, 15:41
Потерпевший от стрельбы экс-нардепа Пашинского отозвал свой иск
09 марта 2021, 14:45
ВАКС уже в шестой раз разрешил принудительное доставление главу ОАСК Павла Вовка
09 марта 2021, 13:47
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua