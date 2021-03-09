Суд по делу Шеремета: Антоненко удалось вывезти из суда в СИЗО
Автозак прорвался через толпу сторонников обвиняемого
Автозак прорвался через толпу сторонников обвиняемого
Столкновения с полицией под Шевченковским судом вспыхнули с новой силой, однако автозаку с Антоненко удалось прорваться мимо активистов.
Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, передает RegioNews.
Дорогу транспорту расчистили большие силы правоохранителей. Как сообщает наш журналист, кроме плотного сопротивления, активисты жгли файеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова. В результате попытка правоохранителей вывезти Антоненко оказалась успешной, - говорится в сообщении.
Следующее заседание суда состоится во вторник, 15 марта.
Как сообщалось, активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко. Судебное заседание по делу убийства Шеремета перенесли.
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