Активисты блокируют выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко
Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета не состоялось, его перенесли. Сторонники обвиняемого Антоненко блокируют выезд из суда, откуда его должны вывезти в СИЗО.
Об этом сообщает с места события PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
После получения известия о перенесении судебного заседания соратники обвиняемого направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Андрея Антоненко. К ним прибывает подмога.
…Полиция силой пытается оттолкнуть протестующих с проезжей части. Микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в "деле Шеремета" апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля. Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки.
Также 2 марта Аваков заявил, что "нестыковки" в деле Шеремета отсутствуют.