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09 марта 2021, 15:15 6

Активисты блокируют выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко

09 марта 2021, 15:15 6
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Судебное заседание в деле убийства Шеремета перенесли
Судебное заседание в деле убийства Шеремета перенесли
Фото Громадське
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Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета не состоялось, его перенесли. Сторонники обвиняемого Антоненко блокируют выезд из суда, откуда его должны вывезти в СИЗО.

Об этом сообщает с места события PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

После получения известия о перенесении судебного заседания соратники обвиняемого направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Андрея Антоненко. К ним прибывает подмога.

…Полиция силой пытается оттолкнуть протестующих с проезжей части. Микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в "деле Шеремета" апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля. Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки.

Также 2 марта Аваков заявил, что "нестыковки" в деле Шеремета отсутствуют.

убийство Павел Шеремет суд СИЗО протесты

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