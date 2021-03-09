Активисты блокируют выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко

Судебное заседание в деле убийства Шеремета перенесли

Судебное заседание в деле убийства Шеремета перенесли

Фото Громадське

Очередное заседание по делу об убийстве журналиста Шеремета не состоялось, его перенесли. Сторонники обвиняемого Антоненко блокируют выезд из суда, откуда его должны вывезти в СИЗО.

Об этом сообщает с места события PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

После получения известия о перенесении судебного заседания соратники обвиняемого направились к выезду из суда, откуда должны вывезти в СИЗО Андрея Антоненко. К ним прибывает подмога.

…Полиция силой пытается оттолкнуть протестующих с проезжей части. Микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в "деле Шеремета" апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 2 апреля. Адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки.

Также 2 марта Аваков заявил, что "нестыковки" в деле Шеремета отсутствуют.