Курорт "Буковель" продолжит работать несмотря на полный локдаун

Ивано-Франковская область попала в "красную" зону карантина

Ивано-Франковская область попала в "красную" зону карантина

Фото: из открытых источников

Горнолыжный курорт "Буковель" с некоторыми ограничениями продолжит работать в период действия на территории Ивано-Франковской области ограничений "красной" зоны карантина с 26 февраля по 12 марта.

Об этом заявила пресс-служба курорта, передает RegioNews.

Там утверждают, что будут работать трассы, подъемники и гостиницы. В кафе, барах и ресторанах будет возможность сделать заказ на вынос и с доставкой.

На период действия карантина отменят массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы. Также на территории "Буковеля" сохраняется масочный режим.

Мы тщательно убираем и кварцируем номера, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест", - заявляют в пресс-службе.

Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.

23 февраля Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

Мэр Ивано-Франковска ранее пояснил, что вспышка COVID-19 на Франковщине произошла из-за туристического потенциала региона. Также сообщалось, что в "Буковеле" усилят карантин: закроют кафе и рестораны.