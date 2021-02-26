Стало известно, почему в Украине увеличился рост случаев коронавируса

23 февраля 2021

"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики

В Украину наконец-то прибыла первая партия вакцины от коронавируса. И еще задолго до своего прибытия на территорию нашего государства индийский препарат CoviShield, за которым лично летал министр Макс...