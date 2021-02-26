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26 февраля 2021, 10:57 108

Стало известно, почему в Украине увеличился рост случаев коронавируса

26 февраля 2021, 10:57 108
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Это привело к нагрузкам на медсистему
Это привело к нагрузкам на медсистему
Фото из открытых источников
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в феврале связан с высоким заболеванием гриппом. Это привело к нагрузкам на медсистему.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга, пишет RegioNews.

"В середине февраля ожидали рост количества больных гриппом, что в период эпидемии коронавирусной болезни привело к пиковым нагрузкам на медсистему", - сказал главный санитарный врач Украины.

Напомним, ранее Степанов назвал число COVID-привитых в Украине на второй день вакцинации.

коронавирус Украина вакцина болезнь вакцинация

 
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