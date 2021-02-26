Степанов назвал число COVID-привитых в Украине на второй день вакцинации

Вакцины уже находятся во всех регионах страны

Вакцины уже находятся во всех регионах страны

Фото: из открытых источников

За второй день проведения вакцинации от коронавирусной инфекции первую дозу прививки в Украине получили 1179 человек. Общее же количество привитых за 2 дня составляет 1338 человек.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Так, по его словам, за первые сутки после доставки вакцины в Украину прививки получили лишь 159 человек, поскольку 24 февраля только стартовал процесс развоза доз в области, а уже 25 февраля их доставили во все регионы страны.

Кроме того, известно, что за последние сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Черкасской области (90 прививок), за весь период вакцинальной кампании - также в Черкасской области (170 прививок).

Напомним, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.

Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.