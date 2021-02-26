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26 февраля 2021, 10:51 304

Ляшко назвал условие, когда Черновицкая область может попасть в "красную" зону

26 февраля 2021, 10:51 304
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Минздрав 27 февраля может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений
Минздрав 27 февраля может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений
Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если будет расти число госпитализированных в Черновицкой области, то это станет основанием для объявления в области красного уровня опасности.

Об этом Ляшко заявил на брифинге, передает RegioNews.

По его словам, Минздрав уже завтра может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений.

Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - отметил Ляшко.

Как сообщалось вчера, в Черновцах больницы переполнены, COVID-пациентов будут направлять в районные учреждения. В городе обостряется ситуация с распространением коронавируса.

Также вчера учреждения образования Буковины обязали перейти на "дистанционку", ограничили работу ресторанов. Ограничения, введенные из-за Сovid-19, будут действовать две недели.

коронавирус карантин госпитализация Виктор Ляшко зона

 
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