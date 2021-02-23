В "Буковеле" усилят карантин: закроют кафе и рестораны

Также должностные лица рассмотрели вопрос об источниках возникновения инфицирования коронавирусом в области

Также должностные лица рассмотрели вопрос об источниках возникновения инфицирования коронавирусом в области

Фото из открытых источников

На горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области введут строгие карантинные меры для снижения количества случаев заболеваемости COVID-19, которые выросли с начала февраля.

О таких результатах посещения курорта главой области, Нацполиции и Госпродпотребслужбы говорится в сообщении пресс-службы ОГА, передает RegioNews.

Согласно сообщению, также должностные лица рассмотрели вопрос об источниках возникновения инфицирования коронавирусом в области.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневныму суточному приросту лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодне-рождественских праздников были наибольшие скопления людей. Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры", — отметил председатель ОГА Андрей Бойчук.

Кроме того, чиновники обсудили работу гостинично-ресторанного бизнеса района в условиях пандемии. В частности, с руководством "Буковеля" определили основные направляющие работы курорта во время карантина:

- закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе;

- создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;

- соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;

- широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Напомним, ранее у Зеленского объяснили вспышку коронавируса на Прикарпатье.