Ограничения, как во время локдауна: Кабмин усилил карантин в Ивано-Франковской области

В области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности

В области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности

Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 февраля во время внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о введении дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Об этом в Telegram сообщил Министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Так, с 00:00 часов 26 февраля 2021 года в области начнет действовать "красный" уровень эпидемической опасности.

Местным властям поручили установить контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области.

На блокпостах будут проводить температурный скрининг и опросы людей о наличии у них респираторных симптомов.

Председателям Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций разрешили после анализа эпидемической ситуации в отдельных ОТГ вводить дополнительные ограничительные меры.

Также руководителям областей поручено рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19, и обеспечение их кислородными точками.

Министерство инфраструктуры должно осуществить корректировку графиков движения регулярных и нерегулярных перевозок железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области.

Запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них", - процитировал Немчинов решение комиссии.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, 26 февраля в Ивано-Франковской области будет введен "красный" уровень эпидемической опасности с теми ограничениями, которые действовали во время жесткого карантина в январе.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.