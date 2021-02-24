На Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей

Из них 120 койко-мест - в мобильном госпитале

Из них 120 койко-мест - в мобильном госпитале

Рixabay

На Прикарпатье за последние 7 дней дополнительно развернули более 600 койко-мест для больных коронавирусом , из них 120 койко-мест - в мобильном госпитале.

Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА, пишет RegioNews.

"С 17 по 23 февраля в медицинских учреждениях области дополнительно развернули 630 коек (в т.ч. 120 в мобильном госпитале). За последние сутки развернули 210 койко-мест", - сообщает управление ОГА.

По их информации, на 150 койко-мест удалось развернуть в учреждениях здравоохранения, что определены для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, 80 коек в КНП "Ивано-Франковская областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета", 190 коек в трех заведениях, а это 50 коек в КНП "Лисецкая больница", 80 коек в КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница", 60 коек в КНП "Богородчанский центральная больница".

В целом на Прикарпатье для больных коронавирусом развернули 3737 кроватей.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.