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22 февраля 2021, 22:06 9

Взрыв гранаты в Новоднестровске: полиция расследует инцидент как "умышленное убийство"

22 февраля 2021, 22:06 9
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Злоумышленник задержан, раненая в результате взрыва женщина госпитализирована
Фото Нацполиции
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Буковинские полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в многоквартирном доме в городе Новоднестровск. По предварительной информации, в одной из квартир дома взорвалась граната.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сегодня, 22 февраля, на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве в одной из квартир жилого дома в городе Новоднестровск.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Днестровского районного отдела полиции, а также взрывотехники и следственно-оперативная группа областного управления Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что у 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возникла перепалка, во время которой гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца квартиры. В результате взрыва 51-летняя женщина получила ранения, степень тяжести которых сейчас устанавливают врачи, - сообщили в полиции.

Жительница квартиры получила телесные повреждения – сейчас ей оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Днестровского районного отдела полиции, а также полицейские-взрывотехники. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Следователи полиции внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 15 (Покушение на уголовное преступление), 115 (Умышленное убийство) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось, в Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты.

взрыв убийство полиция ранение Граната Черновицкая область

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