Скрылся с места ДТП: в Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину
Работника группы реагирования патрульной полиции уже задержали
Работника группы реагирования патрульной полиции уже задержали
В Хмельницкой области правоохранитель в состоянии опьянения сбил женщину насмерть, после чего скрылся с места аварии.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Глава Нацполиции отметил, что полицейского удалось задержать через 40 минут после дорожно-транспортного происшествия.
Спасти ее (женщину, - ред.) не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Он уволен из органов полиции", - сообщил Клименко.
Все собранные материалы ДТП будут переданы в Государственное бюро расследований, добавил он.
Ранее сообщалось, что на Киевщине произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные.
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