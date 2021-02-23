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23 февраля 2021, 12:16 191

Скрылся с места ДТП: в Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину

23 февраля 2021, 12:16 191
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Работника группы реагирования патрульной полиции уже задержали
Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области правоохранитель в состоянии опьянения сбил женщину насмерть, после чего скрылся с места аварии.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что полицейского удалось задержать через 40 минут после дорожно-транспортного происшествия.

Спасти ее (женщину, - ред.) не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Он уволен из органов полиции", - сообщил Клименко.

Все собранные материалы ДТП будут переданы в Государственное бюро расследований, добавил он.

Ранее сообщалось, что на Киевщине произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные.

ГБР ДТП расследование полиция Хмельницкая область

 
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