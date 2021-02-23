Скрылся с места ДТП: в Хмельницкой области полицейский насмерть сбил женщину

Работника группы реагирования патрульной полиции уже задержали

Работника группы реагирования патрульной полиции уже задержали

Фото: из открытых источников

В Хмельницкой области правоохранитель в состоянии опьянения сбил женщину насмерть, после чего скрылся с места аварии.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что полицейского удалось задержать через 40 минут после дорожно-транспортного происшествия.

Спасти ее (женщину, - ред.) не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но уже через 40 минут его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Он уволен из органов полиции", - сообщил Клименко.

Все собранные материалы ДТП будут переданы в Государственное бюро расследований, добавил он.

Ранее сообщалось, что на Киевщине произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные.