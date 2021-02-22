В Новоднестровске Черновицкой области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты

Очевидцы говорят о вероятности применения гранаты

Фото molbuk.ua

В Черновицкой области произошел взрыв в квартире многоэтажки в г. Новоднестровск – вероятно, после конфликта, возникшего во время застолья, один из гостей бросил взрывное устройство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.



Сейчас известно, что в квартире одного из домов микрорайона "Диброва" произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Взрыв в многоэтажке в Новоднестровске Черновицкой области мог произойти вследствие задействования гранаты.

По информации очевидцев, по одной из версий, взрыв произошел после бытовой ссоры двух человек.

Вероятно, конфликт произошел после застолья. Гость в квартире хозяина бросил взрывное устройство на кухне – то ли самодельное, то ли гранату, пока неизвестно. Как следствие – от взрыва вылетели стекла окон. В результате этого происшествия пострадала женщина, которая тоже пришла в гости. Ее госпитализировала "скорая". По предварительным данным, у нее травма глаза и руки. Хозяин дома якобы не пострадал, а этот гость, бросивший гранату, якобы избит, – сообщили местные жители.

Инцидент произошел на первом этаже квартиры в девятиэтажке. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и аварийные службы.

В полиции сообщили, что информация о взрыве в милицию поступила в 18.50. Более детальную информацию относительно происшествия в полиции обещают предоставить позже.

Как сообщалось, 3 января в центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации. Аварийщики сообщают, что вся проводка в квартире оплавлена.

7 февраля в центре Черновцов произошел взрыв в торговом центре. Причины взрыва выясняли газовая служба и правоохранители.