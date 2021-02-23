Во Львове травмированы четверо правоохранителей: между активистами и полицией произошла стычка
Сегодня, 23 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Городоцкой во Львове группа неизвестных лиц проводит акцию. На месте происшествия правоохранители обнаружили около 60 человек, которые вели себя агрессивно. В результате столкновения с активистами были травмированы четверо полицейских.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили около 60 человек, которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка.
Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события.
Правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к избиению полицейских. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, под судом в деле Стерненка едва не подрались протестующие с полицией.