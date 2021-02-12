18:46  12 февраля
В Украине впервые лишили лицензии поставщика газа: в чем причина
17:03  12 февраля
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87
18:15  12 февраля
Сутки в зоне ООС: семь нарушений "тишины", один военный ранен
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 20:47 48

Экс-заместитель Кучера Черняк опять претендует на должность заместителя главы Харьковской ОГА

12 февраля 2021, 20:47 48
Читайте також українською мовою
Он уже прошел собеседование в Кабмине на эту должность
Он уже прошел собеседование в Кабмине на эту должность
Фото Харьковской ОГА
Читайте також
українською мовою

Михаил Черняк, который уволился из Харьковской ОГА в июне 2020-го, опять претендует на ту же должность – заместителя главы ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Объектив.

Да, я действительно планирую вернуться на работу в Харьковскую облгосадминистрацию. Прошел собеседование в Кабмине, сейчас – спецпроверка, – пояснил изданию Михаил Черняк.

Он отметил, что в облгосадминистрации будет курировать работу департаментов здравоохранения и социальной защиты – их он курировал и раньше.

Среди первоочередных направлений работы будущий зам главы выделил борьбу с COVID-19 в области (в частности – организацию вакцинации), обеспечение стабильной работы больниц в районах области и всех процессов, связанных с их передачей в собственность громад, завершение создания опорных больниц и активизацию работы госпитального совета.

Как сообщалось ранее, 28 января заместитель главы Харьковськой ОГА Грицков написал заявление об увольнении. На должность замглавы ХОГА Грицков был назначен прошлым главой региона Алексеем Кучером 31 января прошлого года.

Кабмин заместитель собеседование ОГА Харьковская область

Заместитель главы Львовской ОГА написал заявление об отставке
11 февраля 2021, 14:33
На Харьковщине протестовали против высоких тарифов
07 февраля 2021, 16:55
В Кабмине анонсировали кадровые изменения в региональных таможнях
04 февраля 2021, 15:19
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram