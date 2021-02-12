Экс-заместитель Кучера Черняк опять претендует на должность заместителя главы Харьковской ОГА

Он уже прошел собеседование в Кабмине на эту должность

Он уже прошел собеседование в Кабмине на эту должность

Фото Харьковской ОГА

Михаил Черняк, который уволился из Харьковской ОГА в июне 2020-го, опять претендует на ту же должность – заместителя главы ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Объектив.

Да, я действительно планирую вернуться на работу в Харьковскую облгосадминистрацию. Прошел собеседование в Кабмине, сейчас – спецпроверка, – пояснил изданию Михаил Черняк.

Он отметил, что в облгосадминистрации будет курировать работу департаментов здравоохранения и социальной защиты – их он курировал и раньше.

Среди первоочередных направлений работы будущий зам главы выделил борьбу с COVID-19 в области (в частности – организацию вакцинации), обеспечение стабильной работы больниц в районах области и всех процессов, связанных с их передачей в собственность громад, завершение создания опорных больниц и активизацию работы госпитального совета.

Как сообщалось ранее, 28 января заместитель главы Харьковськой ОГА Грицков написал заявление об увольнении. На должность замглавы ХОГА Грицков был назначен прошлым главой региона Алексеем Кучером 31 января прошлого года.