Убытки до миллиона: стали известны подробности обысков в "Харьковоблэнерго"

Правоохранители разоблачили масштабную схема по присвоению бюджетных средств

Правоохранители разоблачили масштабную схема по присвоению бюджетных средств

Фото: прокуратура

Против чиновников "Харьковоблэнерго", где сегодня прошли обыски, расследуют уголовное дело по факту присвоения имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, руководители ряда частных предприятий в сговоре с чиновниками "Харьковоблэнерго" разработали преступную схему по разворовыванию денежных средств.

Вмешиваясь в работу приборов учета электрической энергии, должностные лица "Харьковоблэнерго" настраивали их таким образом, что учет потребляемой электрической энергии считал лишь 30 процентов от фактического объема потребления. В результате неправомерного вмешательства в работу указанных приборов в течение декабря 2020 - января 2021 года государству нанесен ущерб от 500 тыс. до 1 млн грн", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 11 февраля во время обысков в Харьковоблэнерго, а также по месту расположения других компаний были проведены обыски, во время которых изъяли значительные суммы денежных средств, черновые записи, документы, а также поврежденные приборы учета электрической энергии.

Продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски в АО "Харьковоблэнерго".