В COVID-отделении больницы в Запорожье не было противопожарной сигнализации - глава ОГА Старух
Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что по предварительным данным, пожар возник из-за возгорания медицинского оборудования. В помещении не была установлена пожарная сигнализация.
Об этом Старух сообщил во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.
Это событие квалифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня. Из резервного фонда областного бюджета будет предоставлено по 50 тысяч гривен каждой семье", - добавил Старух.
Известно, что пожар в областной инфекционной больнице возник 3 февраля в 23.25 на первом этаже помещения. Во время пожара погибли четверо людей - медицинский работник и три пациента. Еще двух медицинских работников с ожогами доставили в пятую городскую больницу.
Как сообщалось, сегодня ночью в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.
Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.
Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.
В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.