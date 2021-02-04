В COVID-отделении больницы в Запорожье не было противопожарной сигнализации - глава ОГА Старух

Окончательную причину пожара установит следствие

Окончательную причину пожара установит следствие

Фото: zoda.gov.ua

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что по предварительным данным, пожар возник из-за возгорания медицинского оборудования. В помещении не была установлена пожарная сигнализация.

Об этом Старух сообщил во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Это событие квалифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня. Из резервного фонда областного бюджета будет предоставлено по 50 тысяч гривен каждой семье", - добавил Старух.

Известно, что пожар в областной инфекционной больнице возник 3 февраля в 23.25 на первом этаже помещения. Во время пожара погибли четверо людей - медицинский работник и три пациента. Еще двух медицинских работников с ожогами доставили в пятую городскую больницу.

Как сообщалось, сегодня ночью в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Утром Венедиктова рассказала предварительную причину гибели людей в больнице Запорожье. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство.

Позже Зеленский отреагировал на трагический пожар в инфекционной больнице Запорожье. Государство будет исправлять эту ситуацию, заверил президент.

В Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы. В связи с этим завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти.