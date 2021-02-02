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В Первомайске спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре"
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02 февраля 2021, 14:08 173

В Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре"

02 февраля 2021, 14:08 173
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Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров
Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В городе Первомайск Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр", над ликвидацией которого работают два отделения государственной пожарной спасательной части.

Об этом сообщает ГСЧС, Telegram-канал Харьков LIVE, передает RegioNews.

Известно, что информация о пожаре на улице Федора Достоевского поступила в 12:58.

По состоянию на 13:40 площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м (по всей площади). Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек и 6 единиц техники, - сообщили в ГСЧС.

Для тушения возгорания направили также пожарную команду ОДО "Первомайскдизельмаш" и спасателей из города Южноукраинск.

В СМИ говорят о двух версиях — умышленный поджог растворителя или брошенные в товар коктейли Молотова", - сообщает Telegram-канал Харьков LIVE.

Напомним, в Киеве во время пожара в торговом центре погиб человек, во время пожара удалось спасти охранника заведения.

пожар спасатели ГСЧС Николаев Эпицентр область

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