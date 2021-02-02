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02 февраля 2021, 19:04 52

В Первомайске пожар в "Эпицентре" удалось потушить - ГСЧС

02 февраля 2021, 19:04 52
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Борьба с масштабным пожаром продолжалась почти шесть часов
Борьба с масштабным пожаром продолжалась почти шесть часов
Фото: ГСЧС
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Пожарные и спасатели смогли потушить масштабный пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В 18:30 пожар в здании ТЦ "Эпицентр" в г.. Первомайск ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что перед этим пожар удалось локализовать на площади около 4 тыс. кв. м (общая площадь около 5,5 тыс. кв. м).

К тушению пожара были привлечены 191 человек и 35 единиц техники, из них от ГСЧС 125 человек и 21 единиц техники.

Напомним, 2 февраля в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Впоследствии в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.

Около 15:00 спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре".

Также известно, что мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы.

Эпицентр пожар ГСЧС спасатели Первомайск Николаев

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