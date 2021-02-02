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В Первомайске спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре"
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02 февраля 2021, 15:20 91

В Первомайске спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре"

02 февраля 2021, 15:20 91
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Причиной возникновения пожара называют умышленный поджог
Фото: ГСЧС
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Пожарные и спасатели смогли локализовать масштабный пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что огонь локализован на площади 4 тыс. м.кв.

Огонь локализован в 14:20. К тушению привлечены 73 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео горящего "Эпицентра" в Первомайске, которое было снято с помощью дрона. На видео видно, как сквозь крышу гипермаркета вырывается пламя.

Напомним, сегодня в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Позже в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.

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