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02 февраля 2021, 17:41 81

Мужчине, который поджег "Эпицентр" на Николаевщине, грозит пожизненное заключение

02 февраля 2021, 17:41 81
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Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины
Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины
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Мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. На месте пожара в настоящее время полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - заявил Шайхет.

Злоумышленника, который совершил поджог торгового центра в Первомайске, следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного...

Posted by Сергей Шайхет on Tuesday, February 2, 2021

Напомним, сегодня в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Впоследствии в Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр", второй человек убежал.

Около 15:00 спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре".

суд Украина криминал пожар Эпицентр

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