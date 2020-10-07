"Черные ящики" самолета Ан-26 расшифровали: выявлены грубые нарушения

Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления

Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления

Фото из открытых источников

Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Об этом сообщил председатель правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, вице-премьер Олег Уруский в Facebook, передает RegioNews.

"На сегодня можно констатировать, что по результатам расшифровки бортовых самописцев полностью восстановлено трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов", - написал он.

Он отметил, что установлена техническая причина нештатной работе левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента).

"Это произошло вследствие отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в выполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", - добавил вице-премьер.

Уруский отметил, что в настоящее время правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.