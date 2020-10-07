"Чорні скриньки" літака Ан-26 розшифрували: виявлено грубі порушення

Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску

Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску

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Розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявило грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом.

Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем’єр Олег Уруський у Facebook, інформує RegioNews.

"На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів", - написав він.

Він зазначив, що встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту).

"Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом", - додав віцепрем’єр.

Уруський зазначив, що наразі урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. В ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.