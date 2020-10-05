В Луганской области из-за нового поджога детонируют боеприпасы - РГА
В Станично-Луганском районе Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в результате пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.
Об этом в Facebook сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация, передает RegioNews.
Известно, что огонь подступает к электроподстанциям.
"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", - говорится в сообщении.
В РГА добавили, что верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям, спасатели сдерживают пожар.
Кроме того, от огня детонируют боеприпасы, которые не разорвались во время боевых действий.
Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.
Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.
На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.
Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.
Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.