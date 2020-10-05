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05 октября 2020, 14:26 5

В Луганской области из-за нового поджога детонируют боеприпасы - РГА

05 октября 2020, 14:26 5
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Новый масштабный пожар зафиксировали вблизи линии разграничения
Фото: ГСЧС
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В Станично-Луганском районе Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в результате пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.

Об этом в Facebook сообщает Станично-Луганский районная государственная администрация, передает RegioNews.

Известно, что огонь подступает к электроподстанциям.

"Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема", - говорится в сообщении.

В РГА добавили, что верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям, спасатели сдерживают пожар.

Кроме того, от огня детонируют боеприпасы, которые не разорвались во время боевых действий.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

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