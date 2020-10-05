На Луганщине ликвидировали семь очагов пожаров, один - локализовали

Жертвами пожаров стали 11 человек

Жертвами пожаров стали 11 человек

Фото: Facebook

На территории Луганской области из девяти основных очагов пожаров семь уже ликвидированы, 1 - локализован.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на 10 ч. 5 октября из 9 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован. Принимаются меры относительно локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируема", - рассказали в МВД.

Согласно предварительным оценкам, ориентировочная пройденная огнем площадь составляет более 22 тысяч гектаров.

По состоянию на утро 5 октября известно об 11 погибших, 18 госпитализированных и 567 эвакуированных людей.

Известно, что полиция Луганской области по фактам пожаров открыла 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины. Следствие рассматривает четыре основные версии: из-за обстрелов оккупантов с неподконтрольной территории области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек.