10:01  05 октября
Суточный показатель COVID-19 в Украине упал: заразились 3774 человека
11:12  05 октября
КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе
08:13  05 октября
Ситуация в ООС: боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
05 октября 2020, 12:02 6

На Луганщине ликвидировали семь очагов пожаров, один - локализовали

05 октября 2020, 12:02 6
Читайте також українською мовою
Жертвами пожаров стали 11 человек
Жертвами пожаров стали 11 человек
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

На территории Луганской области из девяти основных очагов пожаров семь уже ликвидированы, 1 - локализован.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба МВД.

По состоянию на 10 ч. 5 октября из 9 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидированы, 1 очаг локализован. Принимаются меры относительно локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, ситуация контролируема", - рассказали в МВД.

Согласно предварительным оценкам, ориентировочная пройденная огнем площадь составляет более 22 тысяч гектаров.

По состоянию на утро 5 октября известно об 11 погибших, 18 госпитализированных и 567 эвакуированных людей.

Известно, что полиция Луганской области по фактам пожаров открыла 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины. Следствие рассматривает четыре основные версии: из-за обстрелов оккупантов с неподконтрольной территории области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек.

пожар Луганская область ГСЧС МВД трагедия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »